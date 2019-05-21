وأشار تشنغ إلى أن التراخيص المؤقتة التي منحتها الولايات المتحدة لـ "هواوي" لن تؤثر على عملها، مضيفاً: "أما السماح الأميركي لمدة 90 يوما (تأجيل العمل بالحظر) فمن المهم بالنسبة لنا القيام بأعمالنا، وأفعال الحكومة الأميركية لن تؤثر علينا".
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسس 'هواوي': أفعال الحكومة الأميركية لن تؤثر علينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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