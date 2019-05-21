مؤسس 'هواوي': أفعال الحكومة الأميركية لن تؤثر علينا

وقال تشنغ في حديثه لوسائل إعلام صينية، بحسب "روسيا اليوم": "كنا نشعر بالرقابة الحقيقية من جانب الولايات المتحدة منذ عام واحد. إن الساسة الأميركيين يقللون بأعمالهم الحالية من قدرة شركة هواوي".

وأشار تشنغ إلى أن التراخيص المؤقتة التي منحتها الولايات المتحدة لـ "هواوي" لن تؤثر على عملها، مضيفاً: "أما السماح الأميركي لمدة 90 يوما (تأجيل العمل بالحظر) فمن المهم بالنسبة لنا القيام بأعمالنا، وأفعال الحكومة الأميركية لن تؤثر علينا".

