سكاي نيوز عربية - أبوظبي
مع القرار المفاجئ لشركة جوجل الأميركية، بوقف أعمالها مع شركة هواوي، التي تعمل هواتفها بنظام تشغيل جوجل العملاق "أندرويد"، يدور سؤال مهم في ذهن مئات الملايين من مستخدمي الهاتف الصيني، وهو "هل ستتضرر هواتفهم؟".
وكانت جوجل قد أعلنت في قرار مفاجئ، الاثنين، عن وقف أعمالها التي تتطلب نقل منتجات عتادية وبرمجية مع شركة هواوي؛ باستثناء تلك التي تغطيها تراخيص المصادر المفتوحة، وذلك في ضربة لشركة التقنية الصينية، بعد إدراجها من قبل الحكومة الأميركية على قائمتها التجارية السوداء.
ويبقى السؤال الأهم.. كيف...
كانت هذه تفاصيل خبر ضربة قاضية لمستخدميه.. كيف سيتأثر مالك هاتف هواوي من "قطيعة جوجل"؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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