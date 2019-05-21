بداية الموجة الأقوى.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم (بيان رسمي)

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كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، يشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.
وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد،كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد ، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك".
بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة الى معتدلة، وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
موجة حارة جديدة
وكانت الأرصاد قد كشفت عن تعرض البلاد لموجة حارة جديدة، حتى نهاية الإسبوع، حيث سترتفع درجات الحرارة من 5 لـ 6 درجات، ومن المتوقع أن تتجاوز العظمى بالقاهرة الـ 40 درجة أثناء ذروة الموجة يوم الخميس.
ووصف خبراء الأرصاد، الموجة الحالية بأنها الأقوى حتى الآن، منذ بداية فصل الصيف.
3 نصائح عامة من الأرصاد:
1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.
2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.
3- زيادة معدلات شرب الماء طوال ساعات الليل للحد من الشعور بالحر أثناء الصيام.
وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة الثلاثاء:
الصغرى العظمى
القاهرة 21 39
شبين الكوم 20 38
طنطا 20 38
دمنهور 19 32
الإسكندرية 19 33
بلطيم 20 32
مطروح 18 31
السلوم 20 38
سيوة 23 41
بورسعيد 21 28
دمياط 20 27
الزقازيق 21 38
الاسماعيلية 19 38
السويس 20 39
العريش 18 29
رفح 18 28
رأس سدر 21 35
نخل 13 38
نويبع 25 38
طابا 19 37
كاترين 14 32
الطور 21 34
شرم الشيخ 25 38
الغردقة 25 37
مرسى علم 26 37
الفيوم 21 40
بنى سويف 21 40
المنيا 20 41
أسيوط 22 41
سوهاج 22 41
قنا 23 41
الأقصر 23 41
أسوان 24 41
أبوسمبل 24 40
الوادى الجديد 26 40
شلاتين 23 34
ابو رماد 24 33
حلايب 25 31
راس حدربة 25 31
كانت هذه تفاصيل خبر بداية الموجة الأقوى.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم (بيان رسمي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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