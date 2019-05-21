شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فضيحة جديدة لفيس بوك.. تسريب بيانات المشاهير على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضيحة جديدة أحاطت بشبكة فيس بوك، لكنها هذه المرة تتعلق بأحد منتجات الشبكة العملاقة، حيث تعرض تطبيق إنستجرام لكارثة كبرى بتسريب بيانات عشرات الملايين من بينها ملايين الحسابات الخاصة بالمشاهير من فنانين ومؤثرين.

وبحسب موقع TechCrunch الأمريكى فإن قاعدة بيانات كبيرة تم العثور عليها على شبكة الإنترنت، تضم بيانات 49 مليون حساب مختلف، وهو العدد الذى يزداد كل ساعة، حيث تم العثور على قاعدة البيانات، مرفوعة عبر خدمات أمازون السحابية دون كلمة مرور، الأمر الذى يعنى أن شخصا يستطيع الوصول إليها ورؤية البيانات، لكن لم يعرف صاحبها حتى الآن.

وكشف التقرير أن الباحث الأمنى Anurag Sen هو من عثر على قاعدة البيانات، وطلب من إنستجرام بذل الجهد للوصول إلى مالك هذه القاعدة، إضافة إلى تأمين بيانات المستخدمين، خاصة أن قاعدة البيانات تضم العديد من المعلومات الشخصية مثل "النبذة الشخصية، الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكترونى، الصورة الشخصية، المكان، والدولة"، وذلك في حال تم تأكيدها مع إنستجرام، إضافة إلى معلومات أخرى خاصة بكل حساب، كذلك هناك بيانات حول قيمة الحسابات وعدد المتابعين والتفاعل معها.

من جهتها ردت شركة فيس بوك، الشركة الأم لإنستجرام أنها تحقق حاليا فى الأمر، وتعمل على إصلاحه.