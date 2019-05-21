شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيم كوك رئيس شركة أبل: "جيلنا خذل الشباب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تيم كوك، رئيس شركة أبل، لخريجى جامعة Tulane بنيو أورليانز: "لقد خذل جيلى الشباب"، مضيفا أنه فى ظل التغييرات المختلفة والتطور الذى حدث لم يتم القيام بما يكفى، وأشار إلى تعافى نيو أورليانز من إعصار كاترينا كمثال على المجتمعات الساحلية التى تتحمل التكلفة البشرية لمناخنا المتغير.

وبحسب موقع metro البريطانى، فقال "كوك:" فى بعض النواحى المهمة، فشل جيلى، لقد أمضينا الكثير من الوقت فى النقاش، لقد ركزنا على القتال ولم نركز بشكل كاف على التقدم." هنا اليوم، فى هذا المكان بالذات الذى وجد فيه الآلاف مأوى من كارثة استمرت مائة عام، أعتقد أننا يمكن أن نتحدث عمن نحن كأشخاص وما ندين لبعضنا البعض دون التحدث عن تغير المناخ.

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وتحدث كوك، الذى خلف مؤسس شركة أبل الأسطورى ستيف جوبز كرئيس تنفيذى فى عام 2011، عن انقسام السياسة الحالية عندما يتعلق الأمر بالمساعدة فى علاج مشكلة تغيير المناخ، حيث قال:"عندما نتحدث عن تغير المناخ أو أى مشكلة أخرى، أتحداك أن تبحث عن أولئك الذين لديهم أكثر ما يخسرونه ويجدون التعاطف الحقيقى الذى يأتى من شيء مشترك.

كما حث "كوك" الطلاب على التحلى بالجرأة فى اتخاذ القرارات، حيث قال:" مهما فعلت، لا ترتكب خطأ فى الحذر الشديد، لا تفترض أنه من خلال الحفاظ على الوضع، لن تتحرك الأرض تحت قدميك، الوضع الراهن ببساطة لن يستمر، حتى الحصول على العمل على بناء شيء أفضل، قد تنجح وقد تفشل، ولكن اجعل من حياتك عملية إعادة صنع العالم. لأنه لا يوجد شيء أكثر جمالا أو قيمة من العمل على ترك شيء أفضل للبشرية.