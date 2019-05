الكشف عن تفاصيل جديدة حول الكاميرات في الهاتف Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - قرر المسرب الصيني الشهير Ice Universe أن يكشف لنا عن بعض المعلومات الإضافية حول الهاتف Galaxy Note 10 القادم من شركة سامسونج. ووفقا له، فهو يقول بأن شركة سامسونج قامت بتغيير موضع الكاميرات في الهاتف Galaxy Note 10 مقارنة مع الهاتف Galaxy Note 9 الحالي.

من المرجح أن تنتقل الكاميرا الأمامية إلى الثقب الذي سيتواجد على الشاشة، كما هو الحال مع سلسلة هواتف Galaxy S10 Series. ويشاع كذلك بأن الكاميرا الخلفية الثلاثية للهاتف ستمتاز بوضعية عمودية. وعلى ذكر الكاميرات، فيبدو أن الهاتف Galaxy Note 10 سيحصل على نفس الكاميرات الموجودة على الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10.

كانت الشائعات السابقة قد جعلتنا نأمل في أن تقوم شركة سامسونج بتضمين مستشعر 64 ميغابكسل الجديد الذي أعلنت عنه مؤخرًا في الهاتف Galaxy Note 10، ولكن قد لا يتم إستخدام هذا المستشعر حتى العام المقبل في الهاتف Galaxy S11. وعلى ذكر هذا الأخير، فقد أوضح لنا Ice Universe أن الهاتف Galaxy S11 دخل بالفعل مرحلة البحث والتطوير وأنه يحمل الإسم الرمزي Picasso.

Da Vinci's two biggest changes:

1.Change the front camera position

2.Change the rear camera position