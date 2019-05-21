Huawei ستواصل تقديم التحديثات الأمنية وخدمات ما بعد البيع للهواتف الحالية

فاطمة أيت طالب - دبي - قد يجد البعض هذه الأيام سيئة بالنسبة إليه، ولكنها لن تكون سيئة بقدر أيام Huawei. بعد قرار من الحكومة الأمريكية، تم منع الشركة الصينية الآن من التعامل مع الشركات الأمريكية، بما في ذلك شركة جوجل. أصدرت الشركة للتو بيانًا تقول فيه أنها ” ستواصل تقديم التحديثات الأمنية وخدمات ما بعد البيع لجميع هواتف ولوحيات Huawei ومنتجات Honor “.

يقول البيان أن الوعد يغطي الوحدات التي تم بيعها بالفعل والتي لا تزال في المخزون على الصعيد العالمي، ولكن لا توجد أي معلومات حول الأجهزة المستقبلية، بما في ذلك Honor 20 و Honor 20 Pro، واللذان سيتم الكشف عنهما في وقت لاحق من هذا اليوم بالعاصمة البريطانية لندن. نظرًا لذكر ” التحديثات الأمنية ” فقط، فإن تحديث Android Q قيد السؤال أيضًا مع العلم بأنه من غير المحتمل أن يأتي قبل حل المشاكل.

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وإليكم أدناه ما قالته شركة Huawei بخصوص هذا الموضوع :