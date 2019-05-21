شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواتف أيفون 2019 ستأتى بثلاث كاميرات وتصميم مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطور شركة أبل حاليا هواتف أيفون الجديدة المقرر الكشف عنها خلال شهر سبتمبر المقبل، والمتوقع أن تحمل اسم iPhone 11، وهذا يعنى أن الإنتاج الضخم لهذه الأجهزة يقترب أكثر فأكثر.

ووفقًا لتقرير صدر حديثًا عن بلومبرج، فإن شركة آبل على وشك البدء فى إنتاج رقائق A13 بكميات كبيرة، وهى معالجات الجيل القادم التى من المتوقع أن تعمل على تشغيل هواتفها الجديدة.

ويذكر التقرير أيضًا أنه من المتوقع أن يتم شحن هواتف آيفون طراز 2019 مع ثلاث كاميرات فى الخلف، على غرار الهواتف الذكية الحديثة الآخرى التى تعمل مع نظام تشغيل أندرويد.



ايفون

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وانتشرت على شبكة الإنترنت العديد من الصور ومقاطع الفيديو المفصلة التى توضح شكل iPhone 11 و iPhone 11 Max الجديد مع مجموعة من ثلاث كاميرات فى الخلف.

ويبدو أن معظم التسريبات فى هذه المرحلة قد استقرت على نفس التصميم، ثلاث عدسات على ظهر الهاتف محاطة بجزء كبير بارز، ولم يحظ التصميم برد فعل إيجابى من المستخدمين. وغرد مراسل جريدة بلومبرج مارك جورمان هذا الأسبوع بصورة تُظهر عرضًا ثلاثى الأبعاد لجهاز iPhone 11R مع بقية المجموعة.