شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مزايا جديدة من تويتر تنتقل إلى TweetDeck قريبا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت خدمة TweetDeck على بعض ميزات تويتر الأساسية، إذ أعلنت الشركة، عن دعم الصور المتحركة GIF، واستطلاعات الرأى، والرموز التعبيرية، ولطالما كانت هذه الميزات جزءًا من إصدار سطح المكتب من تويتر، لكن TweetDeck ظل لسنوات يستقبل المزايا بشكل متأخر.

والآن، بعد استطلاعات رأى المستخدمين على الميزات المفقودة التى يود معظم الأشخاص رؤيتها مدمجة فى TweetDeck، قالت الشركة إنها ستجلب العناصر الجديدة التى اختارها المستخدمين بالإضافة إلى دعم الـ threads والـ tags على TweetDeck. ومن المتوقع وصول الميزات الجديدة فى مرحلة ما فى الأشهر المقبلة.

ووفقا لموقع theverge الأمريكى، كانت أغلب تلك المزايا يمكن تنفيذها على TweetDeck ولكن عبر طرق غير مباشرة، وخلال الفترة المقبلة من المقرر أن تكون تلك المزايا متاحة مباشرة داخل TweetDeck الذى استحوذت عليه شركة تويتر فى عام 2011 وساعد المستخدمين فى القيام ببعض الأمور غير المتاحة مباشرة على تويتر.