شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح أخذ لقطة شاشة بطول الصفحة فى أندرويد R والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت Dave Burke أحد مهندسى جوجل أن الشركة تسعى لتوفير ميزة التمرير إلى أسفل بين لقطات الشاشة من أجل الحصول على لقطة شاشة بطول الصفحة، وذلك فى أندرويد R، وهى أحد المميزات الرئيسية التى ستضيفها جوجل لنظام أندرويد.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى فكشف مهندس جوجل أن ميزة التمرير بين لقطات الشاشة ستكون واحدة ضمن المميزات التى ستصل فى تحديث Android R، وهو ما يعنى أن هناك بعض الوقت قبل إضافة هذه الميزة إلى نظام أندرويد.

فيما تعد هذه الميزة واحدة من المميزات التى أصبحت متاحة بالفعل فى بعض الهواتف، لكنها ليست مدمجة فى نظام التشغيل نفسه، حيث ترغب جوجل فى جعل نظام تشغيلها يمتلك كافة المميزات التى قد يحتاجها المستخدمين.