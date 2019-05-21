انت الان تتابع تفاصيل خبر مشروبات مهمة في رمضان لإنقاص الوزن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 21 مايو 2019 08:56 صباحاً - من المفاهيم الخاطئة عند بعض الصائمين أنه في شهر رمضان تزداد أوزانهم ولا تنقص.

فيدفع بالبعض إلى تأجيل الحمية التي يمارسها في رمضان لأنه في اعتقاده لا يحتاج لها كونه يتناول وجبة واحدة في اليوم.

وتحتوي أغلب الموائد الرمضانية - الشرقية بالذات - على عدة أصناف من الأكلات الدسمة والمعجنات والحلويات.

ولأجل الحفاظ على الوزن، والطموح بإنزاله، يتوجب شرب بعض أنواع العصائر المشهورة في رمضان، ومنها:

المياه المنكَّهة

ببساطه هي إضافة بعض النكهات للمياه قبل تناولها بغية تشجيع الشخص على شرب كميات أكبر، فمثلاً إضافة شرائح من الليمون الحامض أو النعناع، وتعمل على حرق الدهون في الجسم وتطرد السموم وتساعد على ترطيب البشرة.

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شراب البطيخ

هو شراب يمكن إعداده في المنزل عبر عصر البطيخ، وبدون إضافة أي سكر إليه، يمد الجسم بالكثير من الفيتامينات ويساهم في حرق الدهون.

الشاي الأخضر

يفضل شربه على السحور، فهو يساعد على الهضم ويحرق الكثير من السعرات الحرارية.

الشوكولاتة الداكنة

مشروب الشوكولاتة الداكنة، يساعد الصائم خلال فترة الصوم عبر إشعار الجسم بالشبع.

عصير الأناناس

يعمل عصير الأناناس والمخلوط مع زيت بذور الكتان، على التخلص من الدهون الجسم المتراكمة.

مشروب النعناع المثلج

من المشروبات اللذيذة والمنعشة، وله فوائد جمّة من تسريع عمليات الهضم إلى طرد السموم وإنقاص الوزن.

