انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر الأولى خليجياً والخامسة عالمياً في سرعة الإنترنت المحمول والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 21 مايو 2019 08:56 صباحاً - احتلت دولة قطر المرتبة الأولى خليجياً، والخامسة عالمياً في مؤشر سرعة تدفق الإنترنت المحمول، بمعدل بلغ 59.90 ميغابايتاً، بحسب موقع "سبيد تيست" الأمريكي الذي يعنى بتقديم مؤشر شهري لسرعة الإنترنت.

وسجلت قطر أيضاً حضورها في المرتبة الأولى خليجياً والـ39 عالمياً على مستوى إنترنت النطاق العريض الثابت لشهر أبريل بسرعة بلغت 62.65 ميغابايتاً، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) الاثنين.

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وبلغ متوسط سرعة الرفع في الإنترنت المحمول في قطر 16.6 ميغابايتاً في الثانية، أما بالنسبة إلى إنترنت النطاق العريض الثابت فقد بلغت سرعة الرفع 32.20.

من جانب آخر، تصدرت النرويج القائمة العالمية لسرعة الإنترنت المحمول بتدفق بلغ 65.41 ميغابايتاً، تلتها كندا بـ64.42 ميغابايتاً، ثم كوريا الجنوبية بـ63.81 ميغابايتاً.

في المقابل، حلّت سنغافورة في المرتبة الأولى عالمياً على مستوى سرعة إنترنت النطاق العريض الثابت بتدفق بلغ نحو 197.50 ميغابايتاً، ثم هونغ كونغ بتدفق بلغ 172.67 ميغابايتاً، تلتها كوريا الجنوبية بمعدل 144.76 ميغابايتاً.