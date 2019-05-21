شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو ملعبتهاش قبل كدة.. كل ما تحتاج معرفته عن Minecraft والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت شركة مايكروسوفت أمس بلعبة Minecraft ذلك بالتزامن مع مرور 10 سنوات على إصدار لعبة Minecraft، لكن هناك الكثيرين من المستخدمين قد لا يعرفون هذه اللعبة، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنها كما يلى:

- تنتمى اللعبة إلى ألعاب البناء حيث تمكن اللاعبين من بناء العالم الخاص بهم من خلال المكعبات، وهى تركز على إبداع اللاعبين وتسمح لهم ببناء أبنية متنوعة باستخدام مكعبات برسومات وألوان مختلفة فى عالم ثلاثى الأبعاد

- تم إطلاقها لأول مرة فى 2009

- تمكنت لعبة Minecraft من بيع أكثر من 30 مليون نسخة على منصة الكمبيوتر.

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- تمكنت اللعبة من بيع أكثر من 176 مليون نسخة على مختلف المنصات لتصبح بهذا الرقم اللعبة الأكثر مبيعاً فى تاريخ الألعاب.

- هى من تطوير المبرمج السويدى Markus Persson وقام بنشرها شركة Mojang فى عام 2011 ولاحقاً قامت شركة Microsoft بالاستحواذ على اللعبة.

- حصل المبرمج السويدى فى صفقة بيعها لمايكروسوفت على 1 مليار دولار.