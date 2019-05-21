تكنولوجيا: الإمارات ترصد أول صورة لجرم سماوى بتلسكوب قطره 5 أمتار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة أنباء الإمارات صورة فريدة من نوعها لأحد الجرام السماوية و التى تم التقاطها للمرة الأولى فى المرصد الراديوى فى أكاديمية الشارقة. Advertisements الصورة التى تم التقاطها كانت لجرم سماوى يعرف بإسم لسديم الجبار "M42" وهى أول مرة يتم فيها التقاط صورة للسديم بدقة 3 درجات تقريبا بواسطة تلسكوب راديوى قطره 5 أمتار . وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية ان المرصد سيحتوى فى المستقبل على ثلاث تلسكوبات "SPIDER 500A" ستعمل جميعها على رصد أكثر دقة للفضاء.

سديم

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