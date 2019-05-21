شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مطور Pokémon GO يكشف عن وحوش جديدة قادمة إلى اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ما يبدو أن لعبة Pokémon GO لا تزال قوية بعد ثلاث سنوات من إطلاقها الرسمى، حيث قامت الشركة المطورة للعبة Niantic ببذل الكثير من الجهود من أجل المحافظة على اللعبة قيد المنافسة، والتى كان اخرها إعلان Niantic أن مجموعة جديدة من Pokémon متاحة الآن لمستخدمى اللعبة على منصات Android وiOS.

وبحسب موقع phonearena الهندى، فإنهم قادمون من منطقة Sinnoh، من البحار والشواطئ إلى الجبال وما وراءها، وإذا كنت تبحث عن اصطيادهم، فإليك أسماؤهم: Cherubi وGible وHippopotas، حيث يمكن إما اكتشاف البوكيمون الجديد فى البرية أو الفقس من البيض.

Advertisements

يذكر أنه عندما تم إطلاق اللعبة على نظام iOS فى عام 2016، كان بإمكان اللاعبين اللحاق بما يصل إلى 150 نوعًا من بوكيمون، وفى غضون ذلك، من خلال تحديثات منتظمة، تجاوز عدد أنواع بوكيمون المدرجة فى اللعبة 480، كما تمت إضافة ثلاث وحدات Lure Modules جديدة، والتى تهدف إلى جذب البوكيمون فى المنطقة المحيطة أثناء إنشاء موئل خاص مؤقت وهي: وحدات Glacial Lure Modules، وMossy Lure Modules، وMagnetic Lure Modules.