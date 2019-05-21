كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Spärkel” آلة تسمح لك بتحويل مشروباتك إلى مشروبات غازية

متابعة-سنيار: تم الكشف عن جهاز جديد يسمى Spärkel، يسمح لك بإعداد مشروباتك بالمكونات والفواكه والأعشاب والتوابل، وتحويلها إلى مشروبات غازية.

“Spärkel هي الآلة الوحيدة من نوعها التي تسمح لك بوضع مكونات حقيقية وصحية في الزجاجة مباشرة.

يأتي النظام الذي كاملاً مع زجاجات آمنة لغسالة الصحون الخاصة به.

Advertisements

يولد حامض الستريك وبيكربونات الصوديوم، غاز ثاني أكسيد الكربون عند وضعهما في غرفة مغلقة داخل الجهاز، وكل Carbonator مُصنَّع مسبقا للاستخدام مرة واحدة بالضبط لضمان تفحيم كل مشروب بشكل مثالي.

“Spärkel متاح للدعم على Indiegogo، وتبدأ التعهدات من 69 دولارا فقط ، ومن المتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا خلال شهر أغسطس من عام 2019.