صبح وليل.. اعرف حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة في محافظتك

نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك ارتفاع تدريجي، في درجات الحرارة، غدا الثلاثاء، على كافة المحافظات، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى...
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