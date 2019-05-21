شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "إيلون موسك" يحدد 2027 موعدا لإطلاق 12000 قمر صناعى حول الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة "سبيس إكس" أن شبكة Starlink التى تضم الآلاف من الأقمار الصناعية المترابطة التى تهدف إلى أن تكون بمثابة مزود عالمى فعال لخدمة الإنترنت فى وقت أقرب من المتوقع، والهدف النهائى للمشروع هو إطلاق ما يقرب من 12000 قمر صناعى فى مدار حول الأرض، وربطها بعوارض الليزر، وتمكين العملاء من الوصول إلى نظام الإنترنت عبر هوائيات مسطحة.

وإذا تحققت، فإن مثل هذه الشبكة العائمة يمكن أن توفر وصولاً إلى الإنترنت فائق السرعة ومنخفض التأخير إلى حد كبير فى كل ركن من أركان العالم.



ايلون موسك

Advertisements

ووفقا لموقع "بيزنس انسايدر" البريطانى، من المقرر أن تطلق SpaceX هذا الأسبوع أول 60 قمراً صناعياً من ستارلينك فى المدار، ولكن تم تأجيل الإطلاق مرتين، والآن يقول "إيلون موسك" المدير التنفيذى للشركة إنه سيحدث خلال أسبوع تقريبًا.

وقالت SpaceX إن التأخير سيتيح الوقت لتحديث البرنامج ومنح المهندسين فرصة "لفحص كل شيء ثلاث مرات".

وقال مؤسس الشركة :"أعتقد أنه فى غضون عام ونصف، وربما عامين - إذا سارت الأمور على ما يرام - من المحتمل أن يكون لدى SpaceX المزيد من الأقمار الصناعية فى المدار أكثر من جميع الأقمار الصناعية الأخرى مجتمعة.