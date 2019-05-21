تكنولوجيا: بعيدا عن حظر جوجل لها.. جولة مصورة في مقر شركة “هواوي” التي ينام موظفوها تحت مكاتبهم!

تتصدر شركة هواوي Huawei الصينية للهواتف الذكية عناوين الأخبار حاليا، بعد قرار جوجل Google حظر نظام التشغيل أندرويد Android عليها، ومنع الدعم الفني وخدمات جوجل عن هواتفها القادمة، بعد قرار وزارة التجارة الأمريكية بضمها إلى القائمة السوداء للتجارة، التي تضم شركات يحظر عليها شراء التكنولوجيا الأمريكية دون موافقة الحكومة الأمريكية.

وبعيدا عن قرار الحظر، قررنا أخذك بعيدا في جولة مصورة داخل مقر شركة هواوي، والتي تأسست في عام 1987، وتمتلك اليوم أصولا تقدر بـ100 مليار دولار تقريبا، مع عائد سنوي يزيد عن 105 مليار دولار!

يقع المقر الرئيس لشركة هواوي في مدينة شنجن جنوبي الصين، وهي المدينة التي تضاهي وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعمل لديها أكثر من 180 ألف موظف في جميع أنحاء العالم، يعمل نصفهم تقريبا في البحث والتطوير.

في عام 2018، تفوقت هواوي على أبل الأمريكية Apple لتصبح ثاني أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم، بعد سامسونج الكورية الجنوبية Samsung، وهي علامة فارقة جعلت هواوي مصدرا للفخر الوطني في الصين، والعلامة التجارية التقنية الصينية الأكثر شهرة وقيمة في العالم.

في هذه الصورة، يظهر عمال شركة هواوي وهم ينتظرون ركوب قطار يستخدمه الموظفون والعملاء والزوار في حرم أوكس هورن الجديد للبحث والتطوير Ox Horn.

وفي الصورة التالية، تظهر حديقة شركة هواوي، وهي تقدم عبارة “مرحبا بك في هواوي” مكتوبة بالزهور الطبيعية، وذلك خارج مبنى المكاتب في حرم بانتيان Bantian التابع لهواوي.

أما هذه الصورة فهي لصالة الاستقبال بالشركة، والتي تحتوي على شاشة كبيرة تعرض تقنيات هواوي المختلفة أمام الزوار.

في هواوي أيضا، يمكنك أن ترى شاشات تعمل بتقنيات التعرف على الوجوه والذكاء الاصطناعي AI.

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وهكذا هم عمال هواوي على إحدى خطوط إنتاجها.

وهذه صورة أخرى لعامل في هواوي يقوم بعملية التغليف الأخيرة لأحدث هواتف هواوي الذكية في نهاية خط الإنتاج.

ويلعب موظفو هواوي لعبة البلياردو بعد ساعات العمل، وذلك في منطقة الترفيه في سكن الموظفين في حرم بانتيان.

كما يلعب موظفو هواوي لعبة تنس الطاولة (بينج بونج) أيضا في منطقة الترفيه الخاصة بالموظفين في حرم أوكس هورن للبحوث والتطوير.

وهكذا ينتظر عمال هواوي في صف أثناء الذهاب إلى الغداء في كافيتريا تأخذ تصميم الكنيسة وديكوراتها، وذلك في حرم أوكس هورن للبحوث والتطوير.

وهنا، عمال هواوي أثناء تناولهم وجبة الغداء بالشركة.

ينام موظفو هواوي في قيلولة بعد وجبة الغداء تحت مكاتبهم حرفيا.

وهنا، ينتظر موظفو هواوي حافلة (أتوبيس) في حرم بانتيان التابع للشركة.