كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن جوجل تحرم “Huawei” من الوصول إلى تطبيقات وخدمات Android الرئيسية

متابعة-سنيار: توقف “Google” عن التعامل مع شركة التكنولوجيا الصينية وراء الهواتف الذكية P-series و Mate-series.

من الناحية العملية، فإن ترخيص Android الذي تم إيقافه يعني تأخر تحديثات Google، وبالنسبة لأجهزة Huawei المستقبلية، لا يمكن الوصول إلى تطبيقات مثل Gmail أو Play Store.

تأتي هذه الخطوة من Google في خضم حرب تجارية مستمرة بين الولايات المتحدة والصين، ومن المحتمل أن يكون ذلك بناء على أمر تنفيذي وقعه دونالد ترامب يوم الأربعاء يمنع الشركات الأمريكية من استخدام معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تصنعها الشركات التي تشكل خطراً على الأمن القومي.

وبموجب الحظر، لن تتمكن Huawei من الوصول إلا إلى الإصدار المفتوح المصدر من Android (أو AOSP، مشروع Android Open Source Project).

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وهذا يعني عدم إمكانية الوصول إلى متجر Google Play، وهو بوابة مهمة إلى أكثر تطبيقات نظام Android أمانا.

ويشكل الحظر تهديدا كبيرا لهواتف Huawei خارج الصين.

وقد أكدت Google في تغريدة متأخرة أمس الأحد أن Play Store و Play Protect – برنامجها لمكافحة البرامج الضارة – سيستمران في العمل على أجهزة Huawei.