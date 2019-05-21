فيديو .. لأول مرة فى العالم.. القمر المصرى يلتقط فيديو للكرة الأرضية بتقنية 4K

اليوم السابع كشفت شركة "سين" البريطانية لتصنيع أنظمة الفيديو أن القمر الصناعي المصري "EgyptSat-A"، هو أول قمر في العالم يلتقط فيديو بتقنية 4K فائق الوضوح للكرة الأرضية-وفقا لروسيا اليوم.

وأوضحت الشركة البريطانية التي قامت بتصنيع الكاميرات للقمر الصناعي، أن القمر أثبت بنجاح نظام الفيديو فائق الوضوح بدقة 4K في المدار. Advertisements ونوهت الشركة إلى أن هذا الفيديو هو الأول من نوعه في العالم الذي يبث بدقة 4K من مركبة فضائية. ويظهر في الفيديو المنشور على موقع شركة "سين"، البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر بدقة...

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