انت الان تتابع تفاصيل خبر خبر غير سار لأصحاب هواتف "هواوي" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 20 مايو 2019 11:54 مساءً - علَّقت شركة "جوجل" التابعة لـ"ألفابت" بعض المعاملات مع "هواوي" الصينية، وهو ما يمثل ضربة للشركة التي سعت الحكومة الأمريكية إلى حظر التعامل معها في جميع أنحاء العالم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع لم تسمه، اليوم الاثنين، أن المعاملات متعلقة بنقل أجهزة وبرامج وخدمات فنية باستثناء تلك المتاحة بشكل علني.

وقال متحدث باسم "جوجل": إنه "سيكون باستطاعة أصحاب هواتف هواوي الحاليين استخدام وتنزيل تحديثات للتطبيقات التي تقدمها الشركة الأمريكية".

وأضاف: "بالنسبة لمستخدمي خدماتنا، سيظل جوجل بلاي والحماية الأمنية التي يوفرها يعملان على أجهزة هواوي الحالية".

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والخميس الماضي، أضافت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "هواوي" إلى قائمة الشركات المحظور التعامل معها، وفرضت قيوداً تصعّب على الشركة القيام بأعمال تجارية مع نظيراتها الأمريكية.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة الماضي، إنها تدرس تقليص العقوبات على "هواوي"، "لمنع تعطيل عمليات الشبكة الحالية ومعداتها".

وستستمر "هواوي" في الوصول إلى نسخة نظام تشغيل أندرويد المتاحة مجاناً، وذلك من خلال ترخيص مفتوح المصدر لأي شخص يرغب في استخدامها.

وقالت إنها قضت السنوات القليلة الماضية تجهز لخطَّة طارئة، من خلال تطوير التكنولوجيا الخاصة بها في حال مُنعت من استخدام أندرويد.