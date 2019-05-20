مصراوي
أعلنت الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام الأربعة المقبلة والتي تشهدًا ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة.
وقال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل، إن هذه الموجة الحارة هي الأقوى حتى الأن، لافتًا إلى أنها تبدأ غدًا الثلاثاء وتصل ذروتها الخميس من الأسبوع الجاري الذي تبلغ درجة الحرارة فيه على القاهرة 44 درجة مئوية.
الاثنين
يسود غدا الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على الوجه البحري...
كانت هذه تفاصيل خبر 44 على القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس يوم الذروة في الموجة الحارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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