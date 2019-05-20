هل تمتلك هواوي؟.. هذا ما سيحدث لهاتفك بعد ضربة جوجل

مصراوي:

أعلن متحدث باسم شركة جوجل، أن متجر جوجل بلاي Google Play، والحماية الأمنية من Google Play Protect سيستمران في العمل على أجهزة هواوي الحالية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان جوجل تعليق ترخيص نظامها التشغيلي أندرويد بالنسبة لهواوي، ما يشكل ضربة هائلة لصانع الهواتف الصيني في أعقاب الحملة الأمريكية على شركات التكنولوجيا الصينية.

وقال متحدث باسم جوجل: نحن نلتزم بالطلب ونراجع التداعيات، ويبدو أن الطلب، في هذه الحالة، هو القرار الأخير الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية بوضع هواوي على "القائمة السوداء للتجارة"، وهي قائمة بالشركات التي لا...