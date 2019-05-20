تكنولوجيا: اعرف القصة وراء أول تجربة تسوق عبر الإنترنت.. جرت عام 1984

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم تفاصيل أول تجربة للتسوق عبر الانترنت وكيف ترسخ هذا المفهوم من بداية تاريخه؟
وفقا لما ذكره موقع " Whoinventedit" التكنولوجى، فإن هذه العملية هي نوع من التجارة الإلكترونية يُستخدم في المعاملات بين العملاء والمستهلكين وكذلك بين الشركات، وقد تم اختراع هذه العملية من جانب مايكل ألدريش، الذى كان موظف بأحد شركات الكمبيوتر ببريطانيا في عام 1979.
وبعد عامين من إطلاق التسوق عبر الإنترنت، حدثت أول معاملة تجارية بين الشركات، بعد ذلك تم استخدام المعاملات بين الشركات والمستهلكين، وكذلك المعاملات التجارية على نطاق واسع في المنطقة في الثمانينيات.
وكانت جين سنو بول، المقيمة في إنجلترا، أول متسوق على الإنترنت قام بشراء سلعة، وحدثت المعاملة في مايو 1984.
كما أنه بعد ست سنوات من هذا الحدث، تم تقديم أول متصفح بالإضافة إلى خادم يمكن استخدامه للوصول إلى شبكة الويب العالمية.
وفي عام 1992 ظهر أول موقع تسوق، بعده بعامين، قامت أمازون بإنشاء إمبراطوريتها للتسوق عبر الإنترنت.
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