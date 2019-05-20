كيف تستخدم خط Game Of Thrones على الأيفون

مسلسل Game Of Thrones هو واحد من أكثر المسلسلات شهرةً على مستوى العالم واليوم إنتهى المسلسل بعرض الحلقة الأخيرة من الموسم الأخير له ولنحتفل بإنتهاءه سنخبركم بطريقة لإستخدام خط المسلسل في الكتابة على نظام IOS.

إستخدام خط Game Of Thrones على أجهزة الأيفون :

لتتمكن من إستخدام خط المسلسل على أجهزة الأيفون كل ما عليك فعله هو تحميل برنامج يدعى Game Of Fonts البرنامج موجود بشكل مجاني على متجر App Store ويمكنك تحميله بكل سهولة على جميع أجهزة IOS الموجودة من أيفون وأيباد وغيرها.

قم بتحميل البرنامج ثم إفتحه لتظهر لك الواجهة الرئيسية للبرنامج مثل الصورة الموجودة بالأسفل :

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في أسفل شاشة البرنامج ستجد مجموعة من الأزرار والإختيارات مثلما ترى أمامك قم بالضغط على Add video\photo لتضيف المحتوى الذي ترغب في الكتابة عليه .

بعد ذلك قم بإضافة الخط الذي ترغب في الكتابة به من خلال أول زر من على الجهة اليسرى أو Frame وإطار للصورة من أول زر على الجهة اليمنى.

مع الأسف يضم البرنامج تشكيلة صغيرة من الخطوط والإطارات، فالإطارات الموجودة هي ثلاثة إطارات إما العرش الحديدي Iron Throne أو إطار ناري أو إطار جليدي – في إشارة لإسم المسلسل ice and fire –

مشكلة أخرى قد تقابلك عند إستخدام البرنامج هي حجم الخط فمع الأسف حجم الخط كبير للغاية، بالطبع تستطيع تصغير حجمه كما ترغب ولكن حتى إن قمت بتصغير حجمه فإن هذا الحجم الصغير يكون كبيراً لذا سيكون عليك العبث معه قليلاً حتى تتمكن من الوصول إلى الحجم المناسب لك والذي يرضي ذوقك.

تستطيع مشاركة الصورة من داخل البرنامج إلى أي مكان على شبكات التواصل الإجتماعي وجميع شبكات التواصل الإجتماعي الموجودة من Facebook و Snapchat و Instgram وغيرها من الشبكات الإجتماعية، بالطبع سيكون عليك التجربة كثيراً لتتمكن من إيجاد الخط المناسب للصورة التي ترغب في إستخدامها والطريقة الأنسب لإستخدامه عليها حتى يتمكن الناس من قراءة الصورة والمحتوى المكتوب بسهولة دون معاناة وسيكون عليك التعامل مع درجات إضاءة الصورة لتتمكن من إختيار اللون المناسب أكثر للخط.