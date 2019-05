مميزات Google Keep لم تكن تعرفها تجعله الأفضل

برنامج Google Keep هو نسخة جوجل من Notepad أو برنامج تسجيل الملحوظات والتنبيهات، مثل هذه البرامج تجدها في جميع أنظمة التشغيل وتجد منها برامج من طرف ثالث أيضاً، قد تظن بأن برنامج Google Keep ضعيف بعض الشيء أو أن هناك برامج أفضل منه ولكن هذا الظن خاطئ للغاية.

فبينما توجد برامج أخرى تحتوي على مميزات وخواص أكثر من Google Keep وتقدم مجموعة أكبر قليلاً من الإختيارات إلى أن Keep يقدم لك تجربة سهلة وبسيطة تساعدك على تسجيل الملحوظات والمهمات التي ترغب في القيام بها بكل سهولة وسلاسة دون الحاجة إلى تعقيد زائد أو غيرها من الأمور، كما أن البرنامج يقدم مجموعة من المميزات التي ستسهل عليك إستخدامه وستجعلك تستخدمه بشكل دائم في تسجيل ملحوظاتك.

بالطبع لتتمكن من الإستفادة من البرنامج بشكل كامل فأنت تحتاج إلى حساب Google الذي سيسمح لك بإستخدام كل برامج جوجل الخاصة وبالطبع أنت تمتلك واحد من هذه الحسابات إن كنت تمتلك هاتف أندرويد.

إرسم، إكتب أو إلتقط الصور مع Google Keep :

يقدم لك البرنامج أربعة طرق مختلفة لتتمكن من أخذ الملحوظات وتسجيلها فيه، الأولى بالطبع هي الكتابة مباشرةً فيمكنك أن تقوم بكتابة ما ترغب فيه مباشرةً مثل أي برنامج آخر ويمكنك الإختيار بين أكثر من شكل موجودين لهذه الكتابة، فيمكنك مثلاً أن تقوم بعمل قائمة تضم Checklist لتضع علامة عند الأمور التي قمت بإنهائها ويمكنك أن تقوم بإنشاء قائمة عادية دون علامات Checkbox.

أما إن كنت من ملاك أجهزة Galaxy Note أو تشعر بحاجة لرسم شيء يمكنك أن ترسم الملاحظة التي ترغب بها أو أن تقوم بتسجيل رسمتك التي قمت برسمها مستعجلاً وأنت تنتظر في عيادة الطبيب وغيرها من الأمور، محبي الرسم سيقدرون هذه الخاصية تحديداً خصوصاً إن كانوا يمتلكون اجهزة Galaxy Note أو أي قلم رسم إلكتروني .

الإختيار الثالث هو أن تقوم بتسجيل صوتك لعمل الملحوظة الجديدة وسيقوم البرنامج تلقائياً بتحويل هذا التسجيل إلى ملف مكتوب وسيحتفظ بالملف الصوتي الأصلي بالطبع إلى جانب النسخة المكتوبة التي قام بتحويلها، بالطبع يمكنك أن تتوقع بعض المشاكل في هذه الخاصية معنا في المنطقة العربية بسبب إختلافات اللغة واللهجات ولكنها ستؤدي الغرض في تسجيل الملحوظات السريعة.

الإختيار الرابع والأخير هو أن تقوم بصنع الملحوظة بإستخدام صورة، تكون هذه الميزة تحديداً مفيدة إن كنت تريد عمل ملحوظة ما عن شيء مثل سيارتك او علبة الحليب أو غيرها من الأمور كل ما عليك أن تقوم به هو إلتقاط صورة للشيء الذي تريده ومن ثم تستوردها داخل البرنامج.

يمكنك الوصول إلى Google Keep في أي مكان :

أحد المميزات الهامة والتي تجعلني شخصياً أفضل برنامج Google Keep هو أنه موجود لجميع المنصات وجميع الأجهزة فيمكنك الوصول إليه من خلال أي متصفح إنترنت على أي جهاز كومبيوتر تمتلكه عن طريق نسخة الـ Web من البرنامج، كما يمكنك تحميل البرنامج على أي هاتف أو تابلت يعمل بأي نظام حتى لو كان IOS.

يمكنك أيضاً إستخدام البرنامج من خلال بريد Gmail حيث قامت جوجل مؤخراً بدمجه داخل البريد وأصبح يمكنك إستخدامه والوصول إليه من داخله بسهولة والإستفادة منه ويمكنك حتى أن تحتفظ بالمعلومات مباشرة من الإيميل إلى Keep.

ربط الملحوظات بالوقت والمكان :

هناك مأساة يعاني منها أي رجل متزوج وهي أنه على الأغلب ينسى الكثير من المشتريات عندما يصل إلى السوبرماركت أو البقالة، يمكن لـ keep أن ينقذك من هذه المأساة فيمكنك أن تقوم بكتابة ملحوظة ما وربطها بوقت معين أو مكان معين لتتحول إلى تنبيه Reminder ليقوم البرنامج بتذكيرك بها فور وصولك إلى المكان الذي تريد أن تتذكر فيه مثلاً السوبرماركت أو البقالة أو في وقت معين .

يمكنك الوصول إلى كل التنبيهات من خلال الضغط على زر Reminders على البرنامج وعلى نسخة الويب الخاصة به أيضاً وهذه الخاصية مدموجة بالفعل مع تطبيق Calendar من جوجل لترى تنبيهاتك المختلفة على تقويمك ولتتمكن من تنظيم وقتك بشكل جيد.

إقرأها لاحقاً Read Later :

هذه واحدة من الخواص التي أفضلها بشكل شخصي وأبحث عنها دائماً، تعتمد هذه الخاصية على فكرة بسيطة وهي أن تقوم بالإحتفاظ بالمقالات والأمور التي ترغب في ان تعود إلى قرائتها لاحقاً، برنامج Google Keep يعطيك هذه الفرصة ويسمح لك بتسجيل هذه المقالة لتتمكن من العودة لقرائتها لاحقاً.

بالطبع الأمر بسيط من خلال الأندرويد وكل ما عليك فعله هو مشاركة المقالة أو الصفحة من خلال برنامج google keep ولكن على الحاسب الشخصي ستحتاج إلى تحميل إضافة Google Keep على متصفح جوجل كروم والتي ستقوم بتثبيت زر يدعى Save To Keep.

شارك ملحوظات Keep مع Google Docs :

هذه واحدة من تلك المميزات التي ستستمع بها إن كنت تستخدم مجموعة برامج جوجل، يمكنك مشاركة أي ملحوظة تقوم بتسجيلها مهما كان نوعها داخل برنامج Google Keep مع شقيقه الأكبر Google Docs وهذه الخاصية تكون مفيدة لمعظم صناع المحتوى الذي يرغبون في كتابة المحتوى على هواتفهم من خلال برنامج سهل ومن ثم مشاركته مع أجهزة الكومبيوتر لتتمكن من التعديل عليه والعمل عليه بشكل افضل وبالطبع يمكن أن يشمل هذا ملاحظات المحاضرات للطلبة وغيرها من الفوائد والمميزات الأخرى.