تكنولوجيا: مراجعة للهاتف المحمول Samsung Galaxy A70

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت العملاق الكوري هاتفها المتوسط Galaxy A70 خلال الشهر الماضي لينضم إلى إصدارات الشركة من هواتفها المتوسطة التي تنوعت في التصميم والمواصفات هذا العام، ويعد هاتف Galaxy A70 أحد إصدارات سامسونج المميزة بشكل غير متوقع.

سيطرت شركة هواوي مع علامة Honor التجارية ولينوفو أيضاً على سوق الهواتف المتوسطة لوقت طويل، إلا أن سامسونج عادت بقوة هذا العام مع مجموعة مميزة من الهواتف المتوسطة من سلسلة Galaxy A التي جاءت هذا العام بتصميم ومواصفات أقرب إلى الهواتف المميزة.

كانت التجربة الأولى مع هاتفي Galaxy A30 و Galaxy A50 في معرض برشلونة هذا العام، حيث كشفت التجربة العملية للهاتفين عن تصميم ومواصفات ممتازة، ولا يختلف الحال مع هاتف Galaxy A70 الذي أثبتت به سامسونج على عودتها بقوة للمنافسة في سوق الهواتف المتوسطة مع سعر جيد لهاتف Galaxy A70 ومواصفات ممتازة.

محتوى صندوق هاتف Galaxy A70

وحدة هاتف Galaxy A70

طبقة حماية للشاشة مثبتة مسبقاً

شاحن بقدرة 25W

غطاء خلفي شفاف

سماعة الأذن 3.5مم

تصميم ومواصفات هاتف Galaxy A70

تقدم شركة سامسونج هاتف Galaxy A70 بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما تقدم شركة سامسونج في هذا الإصدار منفذ مستقل لبطاقة الذاكرة خارجية، ويدعم الهاتف شريحتي SIM.

من جانب أخر لا يأتي الهاتف بتقنية الشحن اللاسلكي أو معايير IP لمقاومة الماء والغبار، إلا أن سامسونج تقدم هذا الإصدار بألوان مميزة مع جودة تصنيع جيدة في إطار من الألومنيوم وطبقة زجاجية في الجهة الخلفية والأمامية للهاتف، كما يصل وزن الهاتف إلى 183 جرام.

أيضاً في تجربة إستخدام الهاتف يقدم التصميم تجربة ثابته لا تنزلق من يد المستخدم بسهولة حتى مع التصميم الزجاجي، كما يأتي الزر الخاص بتشغيل الهاتف في موقع مثالي إلا أنه غير بارز لحد كبير، أيضاً يأتي زر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيمن من تصميم الهاتف.

أحد السلبيات القليلة التي يأتي بها هاتف Galaxy A70 في السماعة الخارجية حيث تدعم سامسونج هذا الإصدار بسماعة خارجية واحدة دون نظام الستريو.

من جانب أخر تقدم سامسونج منفذ USB C وهي ميزة جيدة لهاتف متوسط يأتي بسعر جيد، حيث تقدم بعض الهواتف المتوسطة غالباً بمنفذ مايكرو USB، بينما تأتي سماعة المكالمات إلى أعلى الكاميرة الأمامية في الهاتف، ويضم الهاتف تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

تصميم شاشة Galaxy A70

يأتي هاتف Galaxy A70 بتصميم نتوء القطرة في الشاشة أو شاشة Infinity-U، حيث تشغل نسبة 93.4% من إطار الهاتف، كما تأتي شاشة الهاتف بتقنية Super AMOLED، مميزة بحجم 6.7 إنش مع جودة عرض Full HD بلس، وبدقة عرض 2400 في 1080 بيكسل.

وتصل نسبة السطوع في شاشة هاتف Galaxy A70 إلى 575 nit، وهو معدل مرتفع جداً في نسبة سطوع الشاشة، لذا يمكن أن تدعم الشاشة المستخدمين في إضاءة الشمس المباشرة على الوجه الأمثل.

أيضاً تقدم سامسونح إعدادات لضبط الألوان والإضاءة في الشاشة، إلى جانب ميزة ضبط مستوى تشبع الألوان في الشاشة، وضبط قوة اللون الأبيض والأسود، كما سيكوت لدى المستخدم حرية الإختيار لإخفاء أزرار التحكم في النظام من الشاشة أو عرضها وذلك عن طريق إعدادات الشاشة، أيضاً مع هذه المواصفات في الشاشة سيحظى المستخدم بتجربة ألعاب مميزة.

الصوتيات في هاتف Galaxy A70

حتى مع سماعة واحدة في هاتف Galaxy A70 إلا أنها ستدعم المستخدم بتجربة صوتية جيدة، بمستوى مرتفع للصوتيات قد لا يصل إلى مستوى وكفاءة مستوى صوتيات الستريو، إلا أن الهاتف لا يأتي بتشويش في الصوتيات.

كاميرات هاتف Galaxy A70

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يتميز هاتف Galaxy A70 بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية بتصميم غير بارز مميز في الجهة الخلفية، حيث يؤكد تصميم الكاميرة على جودة تصنيع هاتف Galaxy A70 كأحد الإصدارات المتوسطة المميزة بسعر جيد.

ويأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 32 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.7 لكن لا يدعم الهاتف ميزة التثبيت البصري، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل مع زاوية عرض 120 درجة مع عدسات مميزة بزوايا واسعة النطاق، أيضاً تقدم سامسونج مستشعر ثالث في الكاميرة الخلفية بدقة 5 ميجا بيكسل يدعم عمق التصوير 3D و portrait إلى جانب Bokeh.

بينما يأتي هاتف Galaxy A70 بكاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، مع برمجيات تدعم نمط يحاكي عدسات واسعة النطاق، لكن بشكل عام سيدعم هاتف Galaxy A70 المستخدم بمستوى ممتاز في جودة الصور والفيديو بشكل خاص في التصوير في ساعات النهار، مع أعلى Dynamic range يقدم تفاصيل أكثر دقة.

أيضاً تدعم الكاميرة تقنية الذكاء الإصطناعي، إلا أن غياب ميزة التثبيت البصري سيحتاج معها المستخدم إلى تثبيت الكاميرة يدوياً عند التصوير في الإضاءة المنخفضة أو الليل.

وفي تسجيل الفيديو تستغرق الكاميرة الأمامية فترة قبل تثبيت المشهد عند الإنتقال من موقع إلى أخر، كما تدعم تسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 480 إطار لكل ثانية، وتسجيل فيديو بدقة 720 بيكسل، كما يمكن تسجيل الفيديو بنظام العرض الجديد الذي يحقق الإستفادة للمستخدم أيضاً.

بينما تأتي الكاميرة الخلفية بميزة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، كما تدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 أو 60 إطار لكل ثانية.

آداء هاتف Galaxy A70

يضم هاتف Galaxy A70 رقاقة معالج Snapdragon 675 ثماني الأنوية وهو أحد أفضل المعالجات المقدمة لأعلى فئة من الهواتف المتوسطة، كما يأتي الهاتف بكرت شاشة Adreno 612، أيضاً يدعم الهاتف الإتصال بتقنية Wi-Fi 802.11 ac، والبلوتوث 5، كما يدعم تقنية NFC في النموذج الخاص بسوق المملكة العربية السعودية، هاتف Galaxy A70 يأتي أيضاً بميزة FM راديو.

وتدعم هذه المميزات في الهاتف آداء جيد في المهام اليومية وأيضاً مع تعدد المهام بفضل الذاكرة العشوائية 6 جيجا بايت رام، كما يدعم المستخدم بآداء جيد جداً وإطارات إنسيابية في بعض الألعاب المميزة بالجرافيك العالي، حيث قدم الهاتف آداء جيد عند تجربة تشغيل لعبة asphalt 9 على سبيل المثال.

البطارية في هاتف Galaxy A70

يأتي هاتف Galaxy A70 من سامسونج بقدرة بطارية 4500 mAh تقدم للمستخدم حتى أكثر من 7 ساعات من التشغيل، كما تأتي البطارية بتقنية الشحن السريع مع شاحن بقدرة 25W الذي يدعم شحن الهاتف من صفر حتى نسبة 100% في 1 ساعة و5 دقائق فقط، لذا فهو شاحن سريع جداً.

البرمجيات في هاتف Galaxy A70

يدعم هاتف Galaxy A70 نظام تشغيل Android Pie مع واجهة مستخدم One UI 1.1 التي تقدم آداء ممتاز مع نظام تشغيل الأندوريد، كما تقدم الواجهة تجربة سلسة للمستخدم، مع آداء سريع ومميز في التنقل بين الصفحات، كما تدعم الواجهة تخصيص تجربة مفضلة للمستخدم من خلال مجموعة من الأدوات.

الخاتمة

قدمت شركة سامسونج هاتف Galaxy A70 بسعر جيد يصل إلى 1465 ريال تقريباً مع أعلى مواصفات في فئة الهواتف المتوسطة، لذا يعد الهاتف أحد الإصدارات المتوسطة التي ننصح بشرائها هذا العام، حيث يتميز بآداء سريع جداً في التسجيل بتقنية إستشعار البصمة في الشاشة، كما يضم تقنية التعرف على الوجه أيضاً.

من جانب أخر تقدم سامسونج تصميم جيد جداً مع مستوى ممتاز في جودة التصنيع، مع شاشة رائعة جداً، وبطارية ممتازة في دعم المستخدم، كما يأتي الهاتف بآداء ممتاز أيضاً بشكل عام، أيضاً تأتي الكاميرات في الهاتف بمستوى جيد، لذا بشكل عام فإن سامسونج قدمت هاتف Galaxy A70 بمميزات تنافس بقوة في سوق الهواتف المتوسطة، مع عيوب لا تذكر ولا تؤثر بالتأكيد على تميز هذا الإصدار من سامسونج.

0.00 تقدم سامسونج تصميم جيد جداً مع مستوى ممتاز في جودة التصنيع، مع شاشة رائعة جداً، وبطارية ممتازة في دعم المستخدم، كما يأتي الهاتف بآداء ممتاز أيضاً بشكل عام 9.0/10 الإيجابيات سعر جيد مع أعلى آداء في فئة الهواتف المتوسطة

مستشعر البصمة في الشاشة بآداء سريع وتقنية التعرف على الوجه

مميز بأعلى جودة تصنيع في فئة الهواتف المتوسطة مع بطارية فائقة مع شاحن سريع بقدرة 25W

مميز بأعلى جتصميم مميز للكاميرات مع آداء جيد جداً

شاشة مذهلة تدعم المستخدم بكفاءة في ضوء الشمس المباشرتجربة مميزة في واجهة One UI 1.1 السلبيات غياب ميزة التثبيت البصري في الكاميرة

سماعة خارجية واحدة ولا يضم سماعات ستريو

لايدعم معايير IP

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