تكنولوجيا: قرار جوجل بسحب ترخيص الأندوريد يشكل تدمير لقسم الهاتف في شركة هواوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت الملامح الأولى لمبيعات هواوي من الهواتف الذكية منذ بداية هذا العام تشير إلى أن العملاق الصيني في طريقها للفوز في المنافسة القائمة بين عمالقة تصنيع الهاتف مع أعلى مبيعات في الهواتف الذكية، إلا أن قرار جوجل يعود بهواوي إلى نقطة البداية في لحظة واحدة.

أثار قرار عملاق البحث بوقف ترخيص الأندوريد لشركة هواوي الكثير من الجدل حول مستقبل قسم الهاتف في شركة هواوي، نظراً لإعتماد هذا القسم بشكل رئيسي على نظام تشغيل الأندوريد، فحتى مع تميز تصميم ومواصفات إصدارات هواوي من الهواتف الذكية، إلا أن غياب نظام التشغيل الثابت مع التحديثات الخاصة بالبرمجيات والحماية يثير قلق الكثير من المستخدمين.

ولقد تنبأ الكثير من محللي السوق أعلى مبيعات لهواتف شركة هواوي خلال هذا العام، بشكل خاص مع البداية المميزة في مبيعات هواوي في الربع الأول من 2019، حيث سيطرت هواوي على السوق الصيني بأعلى مبيعات، كما أشارت التوقعات إلى أنها ستتخطى مبيعات سامسونج مع نهاية هذا العام، إلا أن توقف جوجل عن دعم هواتف جوجل بنظام تشغيل الأندوريد يدمر أحلام هواوي ومستقبل قسم الهاتف.

من جانب أخر لا يمكن التأكيد في الوقت الحالي على خطط الإدارة الأمريكية المستقبلية لشركة هواوي، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن قرارات ترامب نحو هواوي تأتي لتأكيد إستعداد الإدارة الأمريكية لإتخاذ إجراءات صارمة نحو الشركات الصينية في أي وقت، بينما تشير توقعات أخرى إلى أن هواوي ستكون في قائمة ترامب السوداء إلى أجل غير مسمى، أي أنها البداية لتدمير قسم الهاتف في شركة هواوي بشكل كامل.

وتأتي المشكلة الأولى التي تواجه شركة هواوي في عدم توفير تحديثات جديدة لنظام تشغيل الأندوريد للإصدارات الحالية من هواتف هواوي وأيضاً Honor، بينما تتوقف عن دعم الإصدارات الجديد من هواوي بنظام تشغيل الأندوريد، أي أن جوجل ستطبق قيود مدمرة من شأنها أن توقف مبيعات هواوي خارج سوق الصين بشكل نهائي.

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ولا يعد إختيار هواوي للمصدر المفتوح لبرمجيات الأندوريد الإختيار المثالي الذي يتوافق مع إصدارات الشركة المميزة، حيث بدأت شركة جوجل بالفعل خلال الفترة الماضية في تقليص المميزات المقدمة في المصدر المفتوح لبرمجيات الأندوريد، لذا لن يحظى المستخدمين بتجربة نظام تشغيل الأندوريد متكاملة، مما يؤدي إلى تأخر هواوي عن منافسيها في الأسواق.

من جانب أخر لا يوجد نظام تشغيل للهواتف الذكية يأتي على مستوى نظام تشغيل الأندوريد أو المميزات التي توفرها جوجل من تطبيقات وتحديثات للنظام، مما يضع هواوي في وضع كارثي في مواجهة منافسيها دون دعم من جوجل.

يذكر أن هواوي علقت على قرار جوجل بسحب الترخيص أنها كانت واحدة من الشركات المؤثرة بشكل كبير في زيادة شعبية منصة الأندوريد وإنتشارها في جميع أنحاء العالم، كما أكدت للمستخدمين أيضاً على أنها ملتزمة بتوفير تحديثات الحماية والبرمجيات.

أيضاً من المتوقع أن تؤجل هواوي إطلاق هاتفها القابل للطي Huawei Mate X إلى أن تصل إلى تسوية مع الإدارة الأمريكية لتستعيد إمتيازات نظام الأندوريد في هواتفها الذكية من جديد.

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