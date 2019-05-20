فاطمة أيت طالب - دبي - هناك العديد من الأشخاص الذين يحبون نظام الأندرويد الخام بسبب إفتقاره للبرمجيات الإضافية، وأيضا بسبب سلاسة الإستخدام التي يوفرها؟ حسنًا، الجانب السلبي في نظام الأندرويد الخام هو أنه يفتقر لبعض الميزات المفيدة.
بعض الشركات المصنعة للهواتف الذكية تلجأ إلى تطوير هذه الميزات بنفسها وتضمينها في نظام الأندرويد على هواتفها الذكية. كان هذا هو الحال على سبيل المثال مع ميزة تقسيم الشاشة من أجل تعدد المهام والتي رأيناها لأول مرة في الهاتف Galaxy Note 3 الذي جاء مع نظام الأندرويد 4.3 Jelly Bean، ولكن لم يتم تضمين هذه الميزة في نظام الأندرويد الخام حتى العام 2016 عندما تم إطلاق الأندرويد 7 Nougat.
حسنًا، الميزة التالية هي صورة الشاشة الطويلة. هذه الميزة والتي تسمح للمستخدمين بإلتقاط صورة طويلة للشاشة القابلة للتمرير غير متوفرة حاليًا في نظام الأندرويد الخام على الرغم من حقيقة أن بعض الشركات المصنعة لهواتف الأندرويد قامت بتضمينها في بعض هواتفها الذكية. ومع ذلك، فقد وعدنا نائب رئيس قسم هندسة الأندرويد في شركة جوجل، السيد Dave Burke من خلال تغريدة على شبكة تويتر اليوم أنهم وضعوا هذه الميزة ضمن قائمة الميزات التي سيتم تضمينها في نظام Android R، وهذا ما يعني بأنها لن تكون متواجدة في نظام Android Q الذي سيتم إطلاقه في خريف هذا العام.
كما سبق وأشرنا، فهناك بعض الشركات التي قررت تطوير هذه الميزة بنفسها وتضمينها في هواتفها الذكية، ومن بين هذه الشركات نذكر Xiaomi و Huawei و Samsung، فضلا عن العديد من الشركات الأخرى. وبالتالي، نحن نعتقد بأن الخطوة التالية المنطقية هي أن تقوم شركة جوجل بتضمين هذه الميزة في نظام الأندرويد الخام.
Aye-aye. pic.twitter.com/C33JlIgaHh— Dan Sandler (@dsandler) May 17, 2019
كانت هذه تفاصيل خبر جوجل تخطط لتضمين ميزة إلتقاط الصور للشاشات القابلة للتمرير في نظام Android R لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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