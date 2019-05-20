شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر.. تطبيق صينى يتسبب فى تسريب بيانات المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن تطبيق الفيديوهات الصينى الشهير VidMate يعانى من مشاكل أمنية كبيرة، والتى تؤثر على المستخدمين فى عدد من الدول بما فى ذلك مصر، والبرازيل، وميانمار، ودول أخرى، وذلك بحسب ما كشفت شركة Upstream لأمن الهواتف المحمولة.

وذكر تقرير فى موقع buzzfeednews الأمريكى، فقد تم تطوير هذا التطبيق لدعم تحميل الفيديوهات من واتس آب ويوتيوب ومنصات أخرى من قبل شركة UCWeb التابعة لمجموعة على بابا الصينية، وقد تم تثبيته على هواتف أكثر من نصف مليار شخص، فيما يحدث النشاط المشبوه فى الغالب خلال قفل شاشة الهاتف، وعدم استخدامها.

وكشفت الشركة الأمنية البريطانية، أن تطبيق VidMate يعرض إعلانات مخفية، ويكشف بيانات المستخدمين، ويستنزف بيانات الهاتف المحمول، وعمر البطارية، ويجعل المستخدمين يشتركون فى خدمات مدفوعة دون علمهم، فيما نفى متحدث باسم VidMate أن التطبيق يشارك فى نشاط مشبوه عن قصد.

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فيما كشفت UCWeb وVidMate إلى أن التطبيق وعلاماته التجارية قد تم بيعهم فى عام 2018 إلى كيان جديد يسمى Guangzhou Nemo Fish Technology، ويدعى ممثلو التطبيق أنه على الرغم من استمرار علاقة العمل، فإن VidMate مستقل عن UCWeb.

وكشف التقرير ان التطبيق جمع المعلومات الشخصية للمستخدمين دون علمهم وجرى إرسالها، متضمنة رقمًا فريدًا مرتبطًا بهاتف الشخص، وعنوان برتوكول الإنترنت IP، إلى خوادم فى سنغافورة تابعة لمنصة Nonolive، فيما كشفت شركة Upstream الأمنية أنها قامت خلال الـ 6 أشهر الأخيرة بمنع 128 مليون معاملة مشبوهة من خلال تطبيق VidMate، والتى يمكن أن تكلف المستخدمين أكثر من 150 مليون دولار.