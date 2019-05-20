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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. أمريكا تعاقب Huawei وفيس بوك يفشل فى حل مشكلة "اللايف" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قرار جوجل بوقف ترخيص شركة Huawei ومنع هواتف الشركة الصينية من استقبال التحديثات والإصدارات الجديدة من نظام أندرويد ضجة كبيرة حول العالم، كما شهد اليوم الكثير من الأخبار والأحداث التكنولوجية المهمة، التى يستعرضها الحصاد التالى كما يلى:
جوجل توجه ضربة قوية لـ Huawei وتمنع مستخدمى هواتفها من تحديثات أندرويد
غضب بين مستخدمى Huawei بعد منعهم من تحديث هواتفهم
عودة سناب شات للعمل فى أوروبا وبعض أجزاء من الولايات المتحدة بعد تعطله
بعد قرار جوجل.. ماذا تفعل إذا كنت تملك هاتف Huawei؟
تقرير: المخابرات الأمريكية اجتمعت مع شركات التكنولوجيا لتحذيرها من الصين
دعوى قضائية ضد أبل وأمازون وجوجل ومايكروسوفت بسبب قرصنة موسيقية
س و ج: كل ما تحتاج معرفته عن قرار جوجل بوقف تحديث هواتف Huawei
رئيس الذكاء الاصطناعى بفيس بوك: مراقبة فيديوهات "اللايف" مشكلة يصعب حلها
بعد اتهامها بالتزوير.. هل تطلق الولايات المتحدة رحلة أخرى للقمر؟
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