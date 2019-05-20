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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواتف أيفون 2019 لن تحمل مزايا جديدة عن النسخ السابقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نحن على بعد أسابيع قليلة من مؤتمر أبل WWDC 2019 للمطورين، لكن لا تتوقع أن تكشف الشركة عن أى أجهزة، وكالمعتاد سيتم الكشف رسميا على الإصدارات الجديدة من هواتف iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR فى حدث منفصل فى سبتمبر المقبل.
ايفون
ولكن كما كان الحال فى السنوات القليلة الماضية، فإن الكثير من التفاصيل والتسريبات المتعلقة بتلك الأجهزة بدأت بالفعل فى الظهور عبر الإنترنت، ووفقًا لتلك التسريبات، ستبدو تشكيلة آيفون 2019 متطابقة تقريبًا مع أحدث جيل من طرازات آيفون التى تم طرحها العام الماضى، وتم نشر فيديو تخيلى عن شكل الهاتف المتوقع.
وباستثناء الكاميرا الخلفية الثلاثية على كل من ايفون 11 وآيفون 11 ماكس، وكاميرا خلفية مزدوجة على ايفون 11R، فإن مجموعة هواتف آيفون 2019 لن تكون مختلفة بشكل جذرى عن الإصدارات السابقة.
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