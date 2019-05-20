شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطور روبوتات ذكية قادرة على الاحساس والتفكير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع فيس بوك اليوم عن تفاصيل جديدة حول ثلاثة مجالات بحث إضافية يجرى العمل عليها، والتى يمكن أن تؤدى فى النهاية إلى تطوير ذكاء اصطناعى أفضل يتمتع بقدرات أكبر، إذ كتب فريق من الباحثين من فريق أبحاث الذكاء الاصطناعى بالشركة FAIR فى مدونة: "الكثير من عملنا فى مجال الروبوتات يركز على التعلم الذى يخضع للإشراف الذاتى، حيث تتعلم الأنظمة مباشرة من البيانات الأولية حتى تتمكن من التكيف مع المهام والظروف الجديدة".

وأضاف الفريق: "بمجال الروبوتات، نحن نطورعدد من تقنيات لتمكين الروبوتات من تعليم أنفسهم من خلال التجربة والخطأ باستخدام المدخلات المباشرة من أجهزة الاستشعار."



ذكاء اصطناعي

وعلى وجه التحديد، كان الفريق يحاول تعليم روبوت بستة أرجل كيف يمكنه تعليم نفسه السيردون مساعدة خارجية، وقال روبرتو كالاندرا، الباحث بـ FAIR : بشكل عام، فإن الحركة هى مهمة صعبة للغاية فى مجال الروبوتات وهذا ما يجعلها مثيرة للغاية من وجهة نظرنا، ولقد تمكنا من تصميم خوارزميات لنظام الذكاء الاصطناعى واختبارها فعليًا على مشكلة صعبة حقًا ولا نعرف كيف نحلها."

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وزود الروبوت فى البداية بالسيقان مع عدم فهم محيطه، لكن باستخدام خوارزمية التعلم، حدد الروبوت ببطء وحدة تحكم من شأنها أن تساعده على تحقيق هدفه المتمثل فى الحركة الأمامية، فاستطاع الروبوت مراقبة المعلومات التى يجمعها وزيادة تحسين سلوكه بمرورالوقت، أى أنه كلما زادت الخبرة التى يتمتع بها الروبوت، كان أداءه أفضل.