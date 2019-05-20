تكنولوجيا: هواوي تصدر بيانها الأول بعد حظر جوجل: ساهمنا في نمو أندرويد حول العالم!

أصدرت شركة هواوي Huawei الصينية لتصنيع الهواتف الذكية بيانها الأول، وذلك بعد قرار جوجل Google بسحب ترخيصها لنظام تشغيل أندرويد على هواتف هواوي، وحظر هواوي من الوصول إلى تحديثات نظام أندرويد، وتقييد الوصول إلى التطبيقات والخدمات المعتادة على أندرويد، بما في ذلك متجر جوجل بلاي وخدمات البريد الإلكتروني جيميل.

وقالت هواوي، في بيانها، أنها ساهمت في نمو أندرويد على مستوى العالم، حيث حققت مبيعات كبيرة في مجال الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، في وقت تراجع مبيعات الشركات المنافسة عالميا.

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وطمأنت هواوي المالكين الحاليين لأجهزة هواوي، وعلامتها التجارية الفرعية “هونر” Honor، باستمرار تلقي تحديثات الأمان وخدمات ما بعد البيع، سواء على الأجهزة التي تم شحنها أو الموجودة حاليا ضمن مخازن هواوي حول العالم.

وقالت هواوي في بيانها: “قدمت هواوي مساهمات كبيرة في تطوير ونمو أندرويد في جميع أنحاء العالم، وبصفتنا أحد الشركاء العالميين الرئيسيين لنظام أندرويد، فقد عملنا عن كثب مع المنصة المفتوحة المصدر، من أجل تطوير نظام بيئي استفاد منه المستخدمون والصناعة.”

ويقول المتخصصون أن هواوي استعدت منذ سنوات لاحتمالية فقدانها إمكانية الوصول إلى البرمجيات والخدمات الأمريكية، مثل خدمات جوجل ومايكروسوفت، وأنها طورت نظام تشغيل بديل لنظام أندرويد.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد وضعت هواوي على القائمة السوداء للتجارة، التي تضم شركات يحظر عليها شراء التكنولوجيا الأمريكية دون موافقة الحكومة الأمريكية.