تكنولوجيا: جوجل تحظر هواوي من استخدام خدماتها.. فما موقف هواتف هواوي الحالية؟!

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حظرت شركة جوجل Google على هواوي الصينية Huawei استخدام نظام تشغيلها للهواتف أندرويد Android، بما فيها إمكانية الوصول إلى تحديثات نظام أندرويد، وتقييد الوصول إلى التطبيقات والخدمات المعتادة على أندرويد، بما في ذلك متجر جوجل بلاي وتطبيق خدمة البريد الإلكتروني جيميل Gmail.

وعن موقف هواتف هواوي الصادرة قبل قرار جوجل، قال متحدث باسم جوجل أن متجر جوجل بلاي Google Play والحماية الأمنية Google Play Protect يستمران في العمل على أجهزة هواوي الحالية.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد وضعت هواوي على القائمة السوداء للتجارة، التي تضم شركات يحظر عليها شراء التكنولوجيا الأمريكية دون موافقة الحكومة الأمريكية.

ويقول المتخصصون أن هواوي مجبرة الآن على استخدام مشروع أندرويد المفتوح المصدر AOSP، ما يؤدي إلى منعها من استخدام تطبيقات وخدمات جوجل، مثل جيميل ويوتيوب ومتصفح كروم وغيرها.