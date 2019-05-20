قال خبير أمني، في شركة أمن المعلومات “أفاست” Avast، أن مخترقين (هاكرز) تمكنوا من الدخول إلى الهواتف التي تقوم بضبط ماكينات القهوة (كوفي ماشين)، وتم من خلالها سرقة البيانات الشخصية والمصرفية والمعلومات الهامة لدى المستخدمين.
وأضاف أن الأجهزة الحديثة يتم تشغيلها بأوامر من الهواتف الذكية، لاتصالها بشبكة الإنترنت، أى أن حياة المستخدمين وبياناتهم معرضة للانتهاك والاستغلال، عن طريق اختراق “الهاكرز” لتلك الشبكات والوصول للبيانات المخزنة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، أى أنه في حال اختراق الشبكة سيكون باستطاعة القراصنة وضع أيديهم على بيانات البطاقات المصرفية والحسابات البنكية أيضا.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: خللي بالك من “الكوفي ماشين”.. هاكرز يسرقون من خلالها بياناتك الشخصية والبنكية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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