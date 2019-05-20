تكنولوجيا: تسريبات جديدة تؤكد على تصميم رأسي للكاميرة الخلفية في هاتف Galaxy Note10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات حول إصدار العملاق الكوري المميز Galaxy Note10، وفي تسريبات جديدة جاءت اليوم عبر Ice universe، تم تأكيد تصميم رأسي في إعدادات الكاميرة الخلفية في الهاتف.

نشر Ice universe تسريبات جديدة على تويتر تؤكد على أن هاتف Galaxy Note10 الذي يعرف الآن برمز Vinci، سيعمل على تغيير موقع الكاميرات في الجهة الخلفية والأمامية للهاتف.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات الجديدة أن يأتي هاتف Galaxy Note10 بكاميرة أمامية في ثقب يتوسط الشاشة، كما تأتي الكاميرة الخلفية بتصميم رأسي كبديل للتصميم الأفقي المميز لسلسلة Galaxy S10.

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من جانب أخر تتوافق مواصفات الكاميرة في هاتف Galaxy Note10 مع المواصفات التي قدمت من سامسونج في هواتف Galaxy S10 وGalaxy S10 بلس، وهو ما يتعارض مع التسريبات السابقة التي أشارت إلى أن سامسونج تقدم مستشعر 64 ميجا بيكسل بتقنية Quad Bayer في هاتف Galaxy Note10 ليدعم إنتاج صور بدقة 16 ميجا بيكسل، لكن قد نشهد هذه الإضافة في مواصفات الكاميرة مع إطلاق Galaxy S11.

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