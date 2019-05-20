تكنولوجيا: Redmi تستعد لكشف النقاب عن هاتف Redmi K20 في 28 من مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد علامة Redmi الفرعية لشركة شاومي مؤتمرها القادم في 28 من شهر مايو، للإعلان الرسمي عن هاتفها المميز Redmi K20.

نشرت شركة Redmi الكثير من الإعلانات التشويقية خلال الفترة الماضية للترويج لإصدارها القادم Redmi K20، الذي يأتي بأعلى آداء في الهواتف المميزة المنافسة في الأسواق.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Redmi K20 بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل مع مستشعر IMX586 من سوني وفقاً لما جاء في تصريحات مؤسس شركة شاومي Lei Jun.

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كما ينطلق الهاتف مع رقاقة معالج Snapdragon 855 وأعلى المواصفات في الكاميرة لتنافس Redmi الإصدارات المميزة في الأسواق مع أعلى آداء، وهو ما أكدت عليه تسريبات AnTuTu، كما يضم الهاتف شاشة AMOLED مع طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 6، أيضاً يأتي مستشعر البصمة مدمج في الشاشة.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف Redmi K20 سيأتي أيضاً بإصدار Pro على أن يأتي الإصدار الأعلى بمميزات أكثر من بينها شاحن بقدرة 27W، وبطارية 4000 mAh، ومستشعر ثانوي مميز بعدسات ذات زوايا واسعة، كما تتميز هواتف Redmi K20 بتصميم منبثق للكاميرة الأمامية مع مستشعر 20 ميجا بيكسل، لذا نترقب الإعلان الرسمي يوم 28 من مايو لنتعرف بشكل أوضح على مميزات الإصدار الجديد من علامة Redmi.

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