حواسيب Chromebook ذات الإقلاع المزدوج قد لا تصل أبدًا إلى السوق

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت هناك شائعات منذ عامين تتحدث عن قيام شركة جوجل بتجربة الإقلاع المزدوج لنظام ChromeOS مع نظام Windows 10 في حواسيب Chromebook. كانت هذه الميزة ستمكن ملاك Chromebook من تشغيل ChromeOS و Windows 10 على نفس الجهاز. وتظهر النتائج الجديدة أن شركة جوجل قد تخلت عن المشروع وهو ما يعني بأن حواسيب Chromebook المزودة بخاصية الإقلاع المزدوج لن تصل أبدًا.

إكتشف أحد مستخدمي Reddit أنه تم إهمال شفرة ” Alt OS ” من شركة جوجل لخاصية الإقلاع المزدوج التي تسمح بتشغيل ChromeOS أو Windows على حواسيب Chromebook. وتجدر الإشارة إلى أنه كانت هناك تقارير سابقة ذكرت بأن ميزة الإقلاع المزدوج هذه كانت غير بعيدة جدًا وأن الإطلاق العام كان ممكنًا في المستقبل غير البعيد.

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تظهر أحدث النتائج أن هذا لم يعد هو الحال. لم تقل شركة جوجل أي شيء حول هذا الأمر، لذا فمن غير الواضح لماذا قررت الشركة إلغاء هذه الميزة التي يُطلق عليها الإسم الرمزي Project Campfire. إذا كان لنا أن نخمن، فقد تكون الذاكرة التخزينية المحدودة هي السبب هنا. قد يستهلك تثبيت Windows مساحة 40 جيجابايت على الأقل على حاسوب Chromebook، وهي مساحة أكبر بكثير من الحد الأقصى للذاكرة التخزينية التي تأتي بها معظم حواسيب Chromebook. ستندهش من معرفة عدد أجهزة Chromebook التي لا تزيد مساحتها التخزينية عن 32 جيجابايت.

يبدو أن ميزة الإقلاع المزدوج لم تحصل على أي تطويرات جديدة منذ شهر ديسمبر من العام الماضي مما يشير إلى أن شركة جوجل تخلت عن الفكرة منذ فترة طويلة. وبالتالي، يمكن إعتبار إهمال الكود بمثابة تأكيد على أن هذا لن يحدث أبدًا.