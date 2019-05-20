Vivo Z5x قادم مع ثقب على مستوى الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، وبطارية بسعة 5000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة Vivo على هاتف جديد ينتمي إلى سلسلة هواتف Vivo Z Series سيحمل على الأرجح إسم Vivo Z5x مع العلم بأن شركة Vivo قامت في الشهر الماضي فقط بإطلاق الهاتف Vivo Z3x. وبالنسبة للصورة أعلاه، فهي صورة واقعية مسربة للهاتف Vivo Z5x القادم.
كما ترون، فهو يضم الكاميرا الأمامية في الثقب الموجود على مستوى الشاشة وإطار نحيف في جميع الجوانب بإستثناء الذقن الذي يبدو عريضًا نوعًا ما. ويشاع بأن الهاتف Vivo Z5x الجديد سيضم بطارية ضخمة بسعة 5000mAh.
لسوء الحظ، هذه هي كل المعلومات التي تم نشرها حتى الآن بخصوص هذا الهاتف. ما هو واضح هو أنه سيتم عرض هذا الهاتف للبيع بسعر منخفض، أو على الأقل بسعر أرخص من هواتف Vivo الأخرى. من الناحية التاريخية، لم تكن Vivo تتنافس في سوق الهواتف الذكية المتدنية في الصين، ولكن يبدو أنها تحاول تأمين مكان جيد لنفسها في هذا الجزء من السوق أيضًا من خلال سلسلة هواتف Vivo Z Series. على سبيل المثال، تم تسعير الهاتف Vivo Z3x بنحو 1198 يوان صيني، وهو ما يعادل 173 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.
نظرًا لأن الهاتف Vivo Z3x جاء مع المعالج Snapdragon 660، فهناك تكهنات بأن الهاتف Vivo Z5x سيصل مع المعالج Snapdragon 670 أو Snapdragon 675، ولكن هذا ما لم يتم تأكيده حتى الآن، وحتى عن طريق التسريب. يجب على الهاتف Vivo Z5x أن يعمل بنظام Android 9 Pie وبواجهة Funtouch 9.
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