شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر.. تطبيق Netflix يستنزف بطارية هاتفك حتى بعد إغلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الناحية النظرية، فإن قدرة تطبيقات الهواتف على العمل فى الخلفية هو أمر مريح بالنسبة للمستخدمين، لأن من الصعوبة إعادة تحميل تطبيق بالكامل فى كل مرة تريد استخدامه، لكن بعض التطبيقات التى تعمل فى الخلفية سببت مشكلة كبيرة.

واكتشفت شركة Mobile Mobile Enerlytics مؤخرًا بعض المشكلات التى تسببها التطبيقات التى تظل تعمل فى الخلفية بعد غلقها، وفى منشور على المدونة الرسمية للشركة هذا الأسبوع، أوضحت وجود مشكلة لبعض هواتف أندرويد التى تستخدم تطبيق Netflix، تحديدا.

فعند تشغيل Android 6.0.1 على جهاز Nexus 6، لاحظت Mobile Enerlytics أن بطارية الهاتف قد استنزفت أكثر من 20٪ على الرغم من عدم استخدام الهاتف، وتبين أن تطبيق Netflix ، الذى يعمل فى الخلفية ، هو المتسبب فى ذلك حيث تمكنت الشركة من إثبات ذلك باستخدام أداة اختبار استنزاف البطارية Eagle Tester.

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وهذه المشكلة أكثر شيوعًا مما كان متوقعًا، فبعد فرز أن مراجعات المستخدمين فى متجر Google Play اتضح أن عددًا لا يحصى من المستخدمين كانوا يواجهون استنزافًا سريعًا للبطاريات.