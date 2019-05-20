متجر «جوجل بلاي» وتطبيقات «جي ميل» و«يوتيوب» لن يعمل على هواتف «هواوي»

كتب- هاني زبيدة المصري اليوم

قال مصدر مطلع لرويترز، أمس الأحد، إن جوجل أوقفت شركة «Alphabet Inc» أعمالها مع هواوي التي تتطلب نقل الأجهزة والبرامج والخدمات الفنية باستثناء تلك المتاحة للجمهور عبر ترخيص مفتوح المصدر. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تعطيل عمل شركة هواوي للهواتف الذكية خارج الصين، حيث ستفقد شركة التكنولوجيا العملاقة على الفور إمكانية الوصول إلى التحديثات على نظام تشغيل جوجل أندرويد.

وستفقد النسخة القادمة من هواتفها الذكية التي تعمل بنظام أندرويد أيضًا إمكانية الوصول إلى الخدمات الشائعة بما في ذلك متجر Google Play وتطبيقات Gmail وYouTube. وقال...