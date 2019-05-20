شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد اتهامها بالتزوير.. هل تطلق الولايات المتحدة رحلة أخرى للقمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلما مر الوقت على رحلة الهبوط على القمر التى حدثت منذ عام 1969، يزداد خطر اعتقاد المزيد من الناس بأن الرحلة لم تحدث أبدا وكانت مجرد خدعة، فهل يجعل هذا السبب ناسا تطلق الرحلة الثانية للقمر قريبا مع عام 2024 المقبل كما تم التخطيط له.

وفقا لموقع " Therichest"، فإنه في عام 1969، فازت الولايات المتحدة بما أطلق عليه "سباق الفضاء" ضد الاتحاد السوفيتى من خلال ما حققته كأول دولة تنزل شخصًا ما بنجاح على سطح القمر، ولكن مع ذلك هناك عدد من الناس الذين يعتقدون أنه لم يحدث بالفعل.

وهناك نظريات المؤامرة حول كل شيء فى الوقت الحاضر، ولا يزال هبوط القمر لا أحد أكثر هذه الأمور التى يتم الحديث عنها، كما أن هناك حوالى 5٪ من مواطنى الولايات المتحدة أنفسهم يعتقدون أن هبوط القمر كان مجرد خدعة، وبالإضافة إلى ذلك، يشير مؤرخ ناسا السابق روجر لانيوس إلى أن هذا الرقم معرض لخطر النمو.

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وفى الوقت الحالى، لا يزال هناك عدد من الأشخاص على قيد الحياة الذين من المحتمل أن يكونوا قد شهدوا هبوط القمر على شاشات التلفزيون، فلقد حدث ذلك قبل 50 عامًا، لذا فمن المحتمل أن يتذكره أي شخص يبلغ من العمر 55 عامًا أو أكثر شاهده على التلفزيون.