شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: س و ج: كل ما تحتاج معرفته عن قرار جوجل بوقف تحديث هواتف Huawei والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت جوجل ضربة قوية لشركة Huawei الصينية من خلال منعها من استخدام تطبيقاتها وخدماتها المختلفة، وهو ما يجعلها واحدة من أكبر الضربات فى التوترالمستمر مع الولايات المتحدة، ففى الأسبوع الماضى، أضافت إدارة دونالد ترامب Huawei إلى القائمة السوداء للتجارة، وفرضت على الفور قيودًا تجعل من الصعب على الشركة التعامل مع نظرائها الأمريكيين، وبناءً على الحظر، قامت شركة جوجل بإيقاف العمل مع Huawei، مما يعنى أن الشركة ستفقد على الفور إمكانية الوصول إلى التحديثات لنظام تشغيل أندرويد من جوجل.

وفيما يلى نعرض كل ما تحتاج إلى معرفته حول الحظر الذى تفرضه جوجل على شركة Huawei، وماذا يعنى بالنسبة للشركة، ومستخدمى الهواتف المحمولة من Huawei بالإضافة إلى شركات الهواتف الذكية الأخرى كما يلي:

س: ماذا يعنى حظر نظام تشغيل اندرويد التابع لجوجل على Huawei؟

ج: أوقفت شركة جوجل جميع الأنشطة التجارية مع شركة Huawei والتى تشمل نقل الأجهزة والبرامج والخدمات التقنية.

س: كيف استجابت الشركات الأمريكية لهذه الخطوة؟

ج: قالت الشركات المصنعة لشرائح المعالج بما فى ذلك كوالكوم وإنتل وبرودكوم أيضًا إنها ستعمل على قطع التعاملات التجارية مع Huawei، والتى ستصبح فعالة على الفور.

س: لماذا لا يحتاج مستخدمى Huawei الحاليين إلى القلق؟

ج: لا يحتاج المستخدمين الحاليين فى Huawei وHonor إلى القلق لأن جوجل ستواصل السماح للمستخدمين الحاليين بالوصول إلى متجر بلاى ستور وتطبيقات جوجل الأخرى.

س: ماذا يعنى الحظر بالنسبة لمشتركى هواتف Huawei فى المستقبل؟

ج: لن يتمكن مستخدمى الهواتف الذكية من Huawei فى المستقبل من الوصول إلى متجر جوجل بلاى، مما يعنى أنهم لن يتمكنوا من تنزيل تطبيقات مثل Gmail وYouTube وخرائط جوجل.

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س: هل هذا يعنى أن هواتف Huawei الذكية فى المستقبل لن تعمل على نظام أندرويد؟

ج: لا يزال بإمكان Huawei استخدام الإصدار العام من أندرويد، لكن فى نفس الوقت لن تتمكن الشركة من الوصول إلى تطبيقات وخدمات الملكية من جوجل.

س: هل سيحصل مستخدمى Huawei على تحديثات أندرويد؟

ج: نعم، فى الوقت الحالى، سيستمر مستخدمى هواتف هواوى الذكية فى تلقى تحديثات أندرويد، حيث قال متحدث باسم جوجل: "بالنسبة لمستخدمى خدماتنا، سيستمر جوجل ستور وحماية الأمان من جوجل Play Protect فى العمل على أجهزة Huawei الحالية."

س: ماذا عن الهواتف الذكية Honor؟

ج: من المحتمل أن تتأثر العلامة التجارية Honor الفرعية من Huawei أيضًا بالحظر، حيث تعمل جميع هواتف Honor الذكية على نظام التشغيل أندرويد.

س: لماذا لا يكون حظر Huawei بمثابة "أخبار سارة" لشركة أبل؟

ج: فى البداية، قد يبدو حظر جوجل على Huawei أخبارًا جيدة لأبل، لكن رغم ذلك، ففى حين أن الحظر سيؤثر على بيع هواتف Huawei فى الولايات المتحدة وأوروبا وأجزاء أخرى من العالم، فإنه فى الوقت نفسه سيؤثر أيضًا على بيع أجهزة ايفون فى أكبر سوق لشركة أبل ألا وهى الصين.

س: هل هذا تحذير لـ OnePlus وVivo وغيرها من العلامات التجارية للهواتف الذكية الصينية؟

ج: فى الوقت الحالى، لا يوجد خطر على شركات صناعة الهواتف الذكية الصينية الأخرى فى الولايات المتحدة مثل OnePlus، التى ما زالت تتخذ خطوات صغيرة فى السوق الأمريكية، ومع ذلك، فإن الحرب التجارية الكاملة بين البلدين قد تغمر الشركات الصينية الأخرى كذلك.