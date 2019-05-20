شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية ضد أبل وأمازون وجوجل ومايكروسوفت بسبب قرصنة موسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع ورثة Harold Arlen مؤلف Over the Rainbow والعديد من الأغانى الكلاسيكية الأخرى، دعوى قضائية ضد أبل و أمازون و جوجل و مايكروسوفت لبيعهم تسجيلات غير مصرح بها لبعض أغانى المؤلف الشهير.

وتلاحظ فوربس أن الدعوى تقول إن الشركات متورطة فى "عملية قرصنة موسيقية ضخمة" تضم أكثر من 6000 تسجيل مقرصن، إذ قام "آرلين" بتأليف بعض من المقاطع الصوتية الأكثر شهرة فى القرن العشرين لأفلام هوليوود والمسرحيات الموسيقية على حد سواء فى برودواي.



Harold Arlen

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وفاز فيلم Over the Rainbow، بجائزة الأوسكارعام 1939عن أفضل أغنية أصلية، وألف أيضًا موسيقى لإصدار 1954 من A Star وتعاون مع كتاب الأغانى مثل إيرا غيرشوين وجونى ميرسر.

ووفقا لموقع theverge الأمريكى، تدعى الدعوى أن تجار التجزئة على الإنترنت يقومون ببيع هذه التسجيلات مع العلم الكامل أنهم غير مصرح لهم بذلك.