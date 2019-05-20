تكنولوجيا: قلق شاومي وOppo من الإصدارات الجديدة لعلاماتهم الفرعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة نشرت عبر DigiTimes عن المنافسة التي تواجهها كلاً من شاومي وOppo من العلامات الفرعية لكلا الشركتين Realme وRedmi بشكل خاص مع الإصدارات الجديدة التي تأتي بتصميم ومواصفات مميزة مع تسعير جيد.

لم تتوقع كلاً من شاومي وOppo النجاح الذي وصلت إليه العلامات الفرعية الخاصة بكلا الشركتين، إلا أن إصدارات كلاً من Realme وRedmi أصبحت بالفعل منافس قوي بالفعل في الأسواق مع نمو واضح في مبيعات العلامات الفرعية أصبح يشكل منافسة قوية حتى لإصدارت أخرى من الشركات الرئيسية.

ولقد أطلقت كلاً من Oppo وشاومي العلامات الفرعية للهواتف الذكية لزيادة حصة كلا الشركتين في السوق مع إصدارات تأتي بمواصفات جيدة وتسعير منخفض.

ولقد قدمت علامة Realme الفرعية الخاصة بشركة Oppo مؤخراً هاتف Realme X الذي يأتي بتصميم منبثق للكاميرة الأمامية وشاشة بعرض كامل دون نتوء مع سعر يبدأ من 220 دولار فقط، بينما تستعد شاومي لإطلاق هاتف جديد من علامتها الفرعية Redmi يعرف بهاتف Redmi K20، حيث من المقرر أن ينافس هاتف Realme X، إلا أنه سينافس إصدارات شاومي أيضاً بشكل غير مباشر.

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ومن المقرر أن ينطلق هاتف K20 مع شاشة AMOLED مميزة بحجم 6.39 إنش ورقاقة معالج كوالكوم المميزة Snapdragon 855، إلى جانب إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مميزة بمستشعر رئيسي 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر 16 ومستشعر 8 ميجا بيكسل، حيث تأتي هذه المواصفات أيضاً بسعر 220 دولار.

أيضاً لا يختلف الحال مع هاتف Realme X الذي ينافس إصدارات الشركة المتوسطة من هواتف Realme التي تضم رقاقة معالج Snapdragon 710، حيث ترتفع مبيعات هاتف Realme X في الوقت الذي تحاول فيه Oppo الترويج للإصدارت الأخرى.

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