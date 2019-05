تسريب مواصفات الهاتف Redmi K20، وتؤكد لنا أين يستمد الهاتف قوته المثيرة للإعجاب

فاطمة أيت طالب - دبي - العلامة التجارية الفرعية التابعة لشركة Redmi لديها خطط كبيرة للمستقبل. لقد أكدت لنا في الأسبوع الماضي فقط أنها ذاهبة للكشف عن هاتفها المتقدم Redmi K20 والذي تصفه بأنه الهاتف الرائد الذي سيقتل الهواتف الرائدة المتواجدة في السوق اليوم. أما وقد قلنا ذلك، فقد حصلنا مؤخرًا على صورة من المدير العام للعلامة التجارية الصينية تعرض لنا الهاتف Redmi K20 يحقق نتيجة مثيرة جدًا للإعجاب في منصة إختبارات الأداء AnTuTu، والآن نحن هنا مع تسريب جديد يكشف لنا عن المواصفات الكاملة للهاتف Redmi K20.

هذا التسريب الجديد يقول بأن الهاتف Redmi K20 سيضم مواصفات تقنية راقية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.39 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، ومعالج رسوميات من فئة Adreno 640، وكاميرا أمامية منبثقة بدقة 20 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الثانية، وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثالثة. ونحن نعتقد بأن واحدة من آخر كاميرتين تضم عدسة مقربة، في حين تضم الكاميرا الأخرى عدسة واسعة الزاوية.

وبغض النظر عن ذلك، فهذا التسريب الجديد يكشف لنا كذلك أن الهاتف Redmi K20 سيضم بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 27W، وذاكرة عشوائية من نوع LPPDR4X، فضلا عن ذاكرة داخلية من نوع UFS 2.1. وفي حين يمكننا أن نراهن بأن هذا الهاتف سيأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie، فنحن لسنا متأكدين مما إذا كان سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة أو ما إذا كان سيضمه في الواجهة الخلفية.

عمومًا، نحن نتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف Redmi K20 في المستقبل القريب، وقد يصل بألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق والأحمر. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن هناك إحتمال أن يتم تسويق هذا الهاتف على أنه خليفة للهاتف Pocophone F1 في بعض الأسواق حول العالم.

Here are the specs of the #RedmiK20 #Redmi #Redmi855 pic.twitter.com/jcIGRY2raW