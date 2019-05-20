الإعلان رسميًا عن الهاتف Redmi Note 7S مع المعالج SD660، وكاميرا بدقة 48 ميغابكسل

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن نسخة جديدة من الهاتف Redmi Note 7 تدعى Redmi Note 7S، وهي النسخة التي تأتي بترقيات على مستوى المواصفات التقنية مع الإحتفاظ بنفس التصميم.

من حيث التصميم، فالهاتف Redmi Note 7S الجديد يأتي مع شاشة تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، كما أنه يأتي مع واجهة خلفية مغطاة بالزجاج تضم كاميرتين إلى جانب مستشعر بصمات الأصابع مع العلم بأن هذا الهاتف سيأتي بثلاثة ألوان مختلفة تشمل اللون الأحمر واللون الأسود واللون الأزرق.

عندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فالهاتف Redmi Note 7S الجديد يأتي مع شاشة IPS LCD بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD محمية بطبقة Gorilla Glass 5 الزجاجية، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 660 بتردد 2.2GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. وعلاوة على ذلك، فالهاتف Redmi Note 7s الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 48 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 5 ميغابكسل للمستشعر الثاني المسؤول عن إستشعار معلومات العمق. وعلى ذكر الكاميرا، فهي ستأتي مع العديد من التقنيات والميزات مثل تقنية Quad Bayer التي تقوم بدمج أربع بكسلات لتشكيل بكسل واحد كبير من أجل إلتقاط صور جيدة في البيئات المنخفضة الإضاءة، فضلا عن ميزة Night Mode التي تعمل على إلتقاط صور واضحة في الليل.

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الهاتف Redmi Note 7S يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4000mAh تدعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 4. ووفقا لشركة Xiaomi، فمن الممكن شحن بطارية الهاتف Redmi Note 7S بالكامل في غضون ساعة و 43 دقيقة.

عموما، الهاتف Redmi Note 7S سيصل إلى السوق إبتداء من 23 مايو بسعر 158 دولار أمريكي لنسخة 3GB/32GB، في حين يمكنك الحصول على نسخة 4GB/64GB مقابل 187 دولار أمريكي.