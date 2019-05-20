العظمى في القاهرة 39.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدًا

كتب أماني فلفل

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيا، غدا الثلاثاء، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، حار على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء، نهارا، لطيف ليلا.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى انخفاض الرؤية بسبب الشبورة الصباحية، وظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وأكدت أن الرياح معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد، وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وجاءت درجات الحرارة كالآتى: