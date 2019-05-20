كتب أماني فلفل
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيا، غدا الثلاثاء، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، حار على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء، نهارا، لطيف ليلا.
وأشارت هيئة الأرصاد إلى انخفاض الرؤية بسبب الشبورة الصباحية، وظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وأكدت أن الرياح معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد، وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وجاءت درجات الحرارة كالآتى:
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كانت هذه تفاصيل خبر العظمى في القاهرة 39.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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